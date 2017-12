PRAGA – Anche la tifoseria dello Sparta Praga ha scaricato l’allenatore Andrea Stramaccioni, ex tecnico di Inter e Udinese. Dopo i pessimi risultati in campionato, con la squadra fuori dalla Champions League e quinta nel campionato a meno 18 punti dalla prima in classifica, l’allenatore Stramaccioni rischia l’esonero. A invitarlo a tornare a casa però sono anche i tifosi, con gli ultras dello Sparta Praga che gli hanno regalato un biglietto di sola andata per l’Italia.

Il sito Fantagazzetta scrive che dopo nemmeno la vittoria del 3 dicembre contro il Mlada Boleslav 3 a zero sembra poter risollevare la sorte dell’allenatore. I suoi risultati non convincono la squadra e l’avventura in panchina a Praga per Stramaccioni sembra essere vicina al termine. A scaricarlo non sarebbe solo il club, ma anche la tifoseria che non l’ha mai accolto calorosamente: