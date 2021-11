Spartak Mosca-Napoli, dove vedere la partita di Europa League in diretta tv e in streaming

Spartak Mosca-Napoli, dove vedere la partita di Europa League in diretta tv e in streaming. Il Napoli, primo a 7 punti in un girone molto equilibrato, vola in Russia per affrontare lo Spartak Mosca, ultimo in classifica a 4 punti. La partita si gioca oggi 24 novembre dalle 16:30. Spartak Mosca-Napoli dove vederla.

Spartak Mosca-Napoli dove vederla in tv e in streaming

La partita di Europa League Spartak Mosca-Napoli sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Dazn. Per quanto riguarda la diretta streaming, è possibile vedere la partita del Napoli con Sky Go su pc, notebook, su smartphone e tablet. Partita online anche su Now TV.

Spartak Mosca-Napoli: le probabili formazioni

SPARTAK MOSCA (3-4-2-1): Selikhov; Caufriez, Gigot, Dzhikiya; Moses, Umyarov, Ignatov, Ayrton Lucas; Larsson, Promes; Sobolev.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Elmas; Petagna.