Spezia, ombra bagarini sui biglietti: per Juve e Milan polverizzati in poche ore, poi sul web a prezzi folli (foto ANSA)

A La Spezia c’è l’ombra dei bagarini nella vendita dei biglietti dello stadio. Il grande fermento per le prossime due partite, stasera con la Juve e sabato col Milan, ha fatto sì che in poche ore, i tagliandi a disposizione per entrare al Picco, si sono volatilizzati. Erano poco più di 5.100 i biglietti in vendita per la tifoseria di casa viste le restrizioni per il Covid.

Spezia e bagarinaggio sui biglietti

Un’attesa lunga un anno, quella dei tifosi dello Spezia, che lo scorso anno, al debutto in Serie A, non hanno potuto sostenere la squadra a causa delle normative anti-Covid che hanno imposto partite a porte chiuse. Una voglia di calcio solo in parte macchiata dall’attività di alcune piattaforme di secondary ticketing, dove a qualche ora di distanza dall’apertura della vendita dei biglietti, era possibile trovare titoli di accesso allo stadio in vendita a prezzi folli: più di 350 euro per un biglietto per assistere alla partita contro la Juve dalla Curva Ferrovia, settore dei tifosi di casa, in luogo dei 15 euro fissati dalla società per la vendita del medesimo ticket sugli ormai consolidati canali di vendita online.

Il club: chi ha comprato su secondary ticketing non entra

La società, anche alla luce del malcontento espresso da parte dei tifosi, ha fatto sapere di aver già precedentemente concordato con i canali di vendita ufficiali sia l’incedibilità del biglietto una volta acquistato, sia l’impossibilità di modificare l’intestatario del titolo d’ingresso, rendendo di fatto vana l’attività dei bagarini online. Inoltre ha fatto sapere che chi avesse acquistato i biglietti per Spezia-Juventus a prezzo maggiorato su una piattaforma web di secondary ticketing, non entrerà allo stadio. Quindi chi ha acquistato dai bagarini i biglietti di Spezia-Juventus non passerà dai cancelli, perché i biglietti nominativi saranno controllati con attenzione all’ingresso.