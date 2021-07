Spinazzola infortunio, tendine d’Achille ko. Lesione o rottura? Oggi gli esami: rischia sei mesi di stop

“Ci sono segni clinici di lesione al tendine d’Achille sinistro” per Leonardo Spinazzola. E’ quanto fa sapere la Federcalcio sulle condizioni del calciatore azzurro che si è infortunato contro il Belgio.

Oggi Spinazzola sottoporrà a esami strumentali più approfonditi – ancora da capire se a Firenze o a Roma –, con il rischio che possa trattarsi della rottura tendinea.

Spinazzola quindi, secondo le prime ipotesi, dovrà stare fermo per 5-6 mesi.

Spinazzola infortunio, Roberto Mancini: “Era tra i migliori giocatori dell’Europeo”

“Leonardo era tra i migliori giocatori dell’Europeo e lo sarà comunque anche se non scenderà più in campo perché è stato veramente bravo — dice il c.t. Mancini, piuttosto scosso mentre parla del suo giocatore, tormentato in carriera da tanti infortuni —. Siamo molto dispiaciuti per quello che è accaduto”.

“Per noi è una grande perdita — dice Insigne — gli siamo vicini con tutti noi stessi, Leo era fondamentale per noi: adesso cercheremo di arrivare in fondo soprattutto per lui”.

Italia-Spagna in semifinale: quando si gioca, tabellone Europei, orario, calendario

L’Italia, battuto il Belgio, in semifinale degli Europei giocherà contro la Spagna di Luis Enrique. La sfida tra gli azzurri di Roberto Mancini e la truppa di Luis Enrique è in programma per martedì 6 luglio alle ore 21 allo stadio Wembley di Londra. Dove si potrà vedere a partita degli azzurri? La semifinale tra Italia e Spagna sarà visibile in diretta su Rai 1 e Sky Sport. Inoltre sarà disponibile anche in diretta streaming sulle piattaforme Sky Go, Rai Play e Now.

Oggi, sabato 3 luglio, si giocheranno gli altri due quarti di finale: Ucraina-Inghilterra e Repubblica Ceca-Danimarca. Queste due partite si giocheranno alle 21 e alle 18. Le due Nazionali vincenti di questi due quarti di finale si sfideranno mercoledì 7 luglio alle 21.

La finale si giocherà domenica 11 luglio.