Sport italiano, ecco i quattro assi che ci fanno sognare: Mancini, Berrettini, Colbrelli, Paltrinieri

Sport, sono gli italiani del momento. I più gettonati. Gli uomini copertina. Gli assi che fanno sognare. Sono stati citati anche dalla stampa estera. In testa i quotidiani sportivi L’Equipe ( Francia ), Marca ( Spagna ), A Bola (Portogallo).

L’ hit parade della settimana è tutta per loro. Eccoli.

ROBERTO MANCINI ( calcio ) – Inutile ricordare che è il c.t. della Nazionale Italiana di calcio. Lo sanno anche i sassi. Negli Europei ( in corso ) ha condotto gli azzurri al record ( Italia imbattuta da 30 gare ), undici partite senza prendere un gol, applica il turnover con facilità e sicurezza ( in campo 25 su 26 in sole tre gare ), boom di ascolti in tv: 42 milioni nei primi tre match. E sabato a Wembley l’Italia gioca gli ottavi con l’Austria di Alaba,Sabitzer e al baby goleador Baumgartner. Occhio al loro pressing.

Nuovo eroe dello sport italiano

MATTEO BERRETTINI ( tennis ) – È il fresco vincitore del torneo sull’erba del Queen’s, l’anteprima di Wimbledon . Nella storia del tennis è il primo italiano a riuscirci.Non a caso è il numero 9 del mondo. E non a caso ha già vinto in carriera cinque tornei. In finale ha sparato ben 19 “” ace “ e il britannico Cameron Norris ha spento la luce. E così Matteo è diventato il primo Re di Londra. Il gigante romano ( alto 1,96 ) è in gran spolvero. Quest’anno ha già vinto 26 dei 32 incontri disputati. Ora va fiducioso verso lo Slam. Con un servizio da 220 all’ora. Una bomba.

SONNY COLBRELLI ( ciclismo ) – È il nuovo campione d’Italia, titolo vinto domenica scorsa a Imola battendo in una volata a due il compagno di fuga Masnada . Sabato prossimo indosserà il tricolore del Belpaese al Tour de France. Con un sogno nel cassetto : indossare la maglia gialla. Con una super volata nella prima tappa. Consapevole però di avere una concorrenza di autentici campioni come Van Art, Van der Poel, Alaphilippe, magari pure Roglc e Pobacar. Gli italiani al Tour sono solo nove. Mai così pochi. Ma Colbrelli c’è . Eccome se c’è.

Verso l’olimpiade dello sport mondiale

GREGORIO PALTRINIERI ( nuoto ) – È il campione olimpico in carica dei 1500 stile libero. Ai recenti ( maggio ) Europei di Budapest ha vinto tre ori in tre specialità diverse. Non c’era mai riuscito nessuno. È in una “ grande condizione di forma e di spirito” , il hanno detto ieri gli amici di Carpi sotto i bei portici della piazza dei Martiri, la terza più grande d’Italia, il salotto buono del gettonatissimo“ Greg “. Lui, con la Pellegrini e la fortissima Quadarella, sarà la stella del nuoto ai Giochi di Tokyo. Fioccano già le scommmesse. Non ci resta che attendere.