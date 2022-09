Rivalità, il sale dello sport. Il sale della vita. Diceva il filosofo naturalista Plinio il Vecchio, giusto due millenni fa: ”Niente è più utile del sole e del sale”.

Perfetto. Lo sport vive di concorrenza. È il suo fascino, la sua linfa vitale, il suo naturale nutrimento. L’ultima rivalità di una lunga serie è quella di Bagnaia e Bastianini, piloti entrambi della Ducati in corsa per il Mondiale MotoGP . Due “compagni” nella scuderia bolognese eppure due avversari fierisssimi.

Un dualismo esaltante che riempie di emozioni e spettacolo il vuoto lasciato col ritiro dalle corse di Valentino Rossi. Domenica 25 si daranno battaglia nel regno giapponese della Honda. Il Made in Italy si gonfia di orgoglio come sacche di cornamusa. Ma c’è dell’altro. La sfida per la vittoria non cambia il rapporto personale. I due ragazzi sono anche amici. È questa è la bella lezione dello sport.

SPORT, RIVALITÀ INTERNE E AMICIZIE “IMPOSSIBILI”

La storia dello sport e ricca di dualismi iconici. Da quello per antonomasia Coppi-Bartali ai più recenti Brignone -Goggia o Jacobs-Tortu. Ad esempio Coppi e Bartali hanno addirittura cantato insieme al “Musichiere”” nel 1959 (“Fummo rivali però cordialmente nemici ma sempre lealmente. L’antagonismo che ci divideva, come piaceva, come piaceva!”.

Celebre poi la foto in cui i due campioni si scambiano la borraccia salendo sul mitico Galibier (6 luglio 1952, Tour de France). Ma chi passò quella borraccia? Sono trascorsi 70 anni il mistero resta insieme ad una verità incontrovertibile: uno che aiuta l’altro. Una fraterna bevuta per alleviare la grande fatiche.

VALENTINO ROSSI VS MAX BIAGGI

Al contrario di Coppi e Bartali, Valentino e Max hanno gestito una rivalità” gonfia di odio puro” (fonte Myvhere). Hanno diviso il pubblico, incendiato le tifoserie, innescato cori da stadio. Tra la fine degli Anni 80 e la metà del 2000 il Motomondiale ha vissuto un dualismo rovente. Spettacolare. Esaltante.

I due campioni insieme hanno vinto 15 Mondiali di motociclismo in tutte le categorie. La stampa estera ha bollato questa rivalità sportiva come “spaghetti duel”. A Suzuka Biagi ha rifilato a Valentino una gomitata in corsa e conseguente fuoripista. Poi le cose si sono aggiustate al punto che recentemente il Dottore ha addirittura ammessi la “lealtà di Biaggi in pista.

LE 10 PIÙ FAMOSE RIVALITÀ NEL MONDO DELLO SPORT

La classifica è una elaborazione di più fonti, italiane ed estere. Eccola.

1. Coppi e Bartali

2. Muhammad Ali’-George Foreman

3. Lionel Messi-Cristiano Ronaldo

4. Senna-Prost (stesso punteggio per Lauda-Hunt e Hamilton-Alonso)

5. Nadal-Federer ( stesso punteggio per Borg-McEnroe e Agassi-Sampras)

6. Valentino Rossi -Max Biaggi

7. Parry Bird-Magic Johnson

8. Maradona-Pelé

9. Hamilton-Verstappen

10. Marquez-Valentino Rossi

ALTRE RIVALITÀ FAMOSE IN CAMPI DIVERSI

1. Bobby Fisher-Boris Spasskij (Mondiale di scacchi 1972)

2. Enzo Majorca-Jacques Mayol (immersioni d’apnea)

3. Steve Jobs-Bill Gates

4. Coco Chanel-Elsa Schiaparelli

5. Beyoncé-Rihanna