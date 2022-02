Sport, tornano in scena le stelle d’Italia: Marcell Jacobs e Sofia Goggia, sono a caccia di record in diretta tv

Sport, riecco le stelle d’Italia: Marcell Jacobs e Sofia Goggia. Tornano in una domenica di fine febbraio a caccia di record.

La freccia di Desenzano, oro olimpico, cerca di migliorare il primato italiano (che è già suo con 6”47). Il fulmine di Bergamo, argento alle recenti Olimpiadi invernali di Pechino, torna in gara 11 giorni dopo l’incredibile medaglia conquistata in Cina.

Marcellone è di scena ad Ancona; Sofia sulle nevi “amiche” di Crans Montana, piccola e famosa frazione Svizzera (Canton Vallese). Fari puntati su questa coppia regina e dirette televisive. Giustamente.

IL POLIZIOTTO PROMETTE SCINTILLE NELLO SPORT

Jacobs è già in buona forma. Ma vuole migliorarsi. Agli Assoluti indoor di Ancona vuole incantare. È il suo quarto assalto stagionale al record, peraltro sfiorato nelle prime tre uscite: Berlino, Lodz, Lievin. Tre gare, tre vittorie. A Lievin (Alta Francia) ha corso a tre soli centesimi dal suo personale : un 6”50 molto promettente. E ad Ancona è pronto per il colpaccio. È la quarta volta in 23 giorni che corre due 60 ravvicinati: : batteria alle16.25, finale alle 17.30. Un anteprima dei Mondiali di Belgrado. Il 7 marzo, è ufficiale, sarà al meeting di Belgrado. Unico dei sette ori azzurri di Tokyo in gara. Gli altri non fanno la stagione in sala. Cioè Tortu, Patta, ovviamente i marciatori Stano e Antonella Palmisano. E poi Desalu che a Dortmund, due settimane fa, ha portato il suo personale a 6”67. E mancherà pure Gimbo Tamberi, reduce dalle fatiche-spettacolo all’All Star Game NBA .Si è fermato a Milano, ospite delle sfilate di moda.

SFINITA DAI GIOCHI OLIMPICI MA CI PROVA

Tutti conoscono la storia e il coraggio di Sofia Goggia, caduta a Cortina mentre scendeva a 100 all’ora. Tonfo con guai seri al ginocchio sinistro. Ma dopo 23 giorni e un recupero da molti ritenuto impossibile, si è presentata sulle nevi di Pechino, ha stretto i denti, ha fatto appello alla sua proverbiale forza mentale, e ha conquistato una medaglia d’argento “che era follia sperar”. Anzi, ha addirittura sfiorato l’oro. Ora torna sulle nevi svizzere dove l’anno scorso ha centrato una magnifica doppietta. Lei dice che è stanca. Ma assicura che ci provera’. Nessun dubbio.