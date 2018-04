FIRENZE – Grave ingenuità di Sportiello nel corso di Fiorentina-Lazio.

Il portiere della Fiorentina, in maniera inspiegabile, ha colpito la palla con le mani fuori dall’area di rigore. L’arbitro se ne è accorto e lo ha espulso tra lo stupore generale.

Grave a questo errore di Sportiello, la Lazio ha potuto giocare in superiorità numerica fino all’espulsione di Murgia sei minuti dopo.

Check out this awesome video: Marco Sportiello Red Card vs Lazio! https://t.co/jgCWwBUjtC

— WF Productions (@productionsWF) 18 aprile 2018