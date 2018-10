LISBONA (PORTOGALLO) – Attimi di terrore durante la partita del campionato portoghese persa 4-2 dallo Sporting Lisbona sul campo del Portimonense, il portiere dei biancoverdi, Romain Salin, ha perso i sensi subito dopo un intervento prodigioso. Nel tuffo, l’estremo difensore ha sbattuto la testa sul palo e ha rischiato di soffocare.

Pronto l’intervento del difensore uruguaiano Sebastian Coates che è riuscito a sollevargli la lingua per permettergli di respirare.

What a hero. 👏

Former Liverpool defender Sebastian Coates saves his teammate from choking after the keeper collided with the post. pic.twitter.com/TQrHh87fYR

— FOX Sports Football (@FOXFOOTBALL) 9 ottobre 2018