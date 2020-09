Sporting-Napoli, partita amichevole annullata per tre casi di coronavirus nella squadra di Lisbona.

La partita amichevole Sporting-Napoli è stata annullata per tre casi di coronavirus nella squadra di Lisbona.

La squadra campana, che aveva già raggiunto la capitale del Portogallo, sarà costretta ad un immediato rientro.

Sporting-Napoli non era solamente una amichevole, era una preziosa opportunità per Gattuso per provare la formazione che sarebbe scesa in campo nella prima di campionato contro un avversario di livello.

Infatti fino a questo momento il Napoli aveva fronteggiato solamente avversari di categorie inferiori (Castel Di Sangro, Teramo e Pescara).

Gattuso cercava conferme in vista dell’esordio in Serie A della prossima settimana contro un avversario temibile come il Parma.

Me negli ultimi giorni ci si è messo di mezzo il coronavirus. Prima la positività del patron campano De Laurentiis, poi quella dei tre calciatori dello Sporting Lisbona.

Il club portoghese non ha comunicato l’identità di questi tre calciatori, ha fatto sapere solamente che sono asintomatici e che si trovano in buone condizioni di salute.

Insomma questi tre calciatori, che sono comunque monitorati giornalmente dallo staff medico dello Sporting Lisbona, non presentano alcun sintomo, né raffreddore, né febbre.

Quindi i calciatori del club portoghese osserveranno il periodo di quarantena obbligatorio nelle loro abitazioni (fonte Twitter).