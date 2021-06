Stadio della Roma, dopo l’addio a Tor di Valle la nuova proprietà della squadra avrebbe individuato un nuovo sito che sorge nel quartiere di Pietralata.

Ai Friedkin piacerebbe far sorgere qui lo stadio. Siamo nel quadrante est della città tra i quartiei di Montesacro, Nomentana e Colli Aniene. L’area da 120 ettari era pronta per essere riqualificata, ora è invece in uno stato di abbandono. Qui infatti doveva sorgere l0 Sdo, il Sistema Direzionale Orientale che avrebbe dovuto ospitare ministeri e altri uffici pubblici. Il progetto non è mai andato in porto.

Stadio della Roma, Pietralata è facilmente raggiungibile in metro e bus

Pietralata, a detta di molti è una zona fantastica. Facilmente raggiungibile in metro e bus potrebbe ospitare un impianto all’avanguardia. Come scrive Forzaroma.info, “l’area in questione si trova in via dei Monti Tiburtini, proprio di fronte all’ospedale Pertini, e si distende per circa 4 chilometri (…). La zona è ben servita dalla linea B della metropolitana Monti Tiburtini, distante circa 10 minuti a piedi dal luogo dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio, e da Quintiliani”, anch’essa molto vicina”.

La stazione Tiburtina è vicina

Non molto distante c’è anche la stazione metro e ferroviaria Tiburtina che può essere utilizzata da chi vive fuori Roma. Da qui, per raggiungere il nuovo impianto basteranno 20 minuti a piedi.

Autobus, Tangenziale e Roma-L’Aquila

Oltre alla metro e la stazione Tiburtina, nei pressi dello stadio c’è il capolinea del 548 che passa proprio a via dei Monti Tiburtini. Ci sono poi i bus 542 che parte da Centocelle e il 544 che passa sulla Casilina. Da Villa Borghese si può inoltre prendere il 61.

La zona è raggiungibile anche in auto anche se arrivarci in questo modo è sconsigliato per il traffico presente in zona. Si spera ovviamente che verrà realizzato un numero sufficiente di parcheggi.