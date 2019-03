Stankovic con Totti e Batistuta, la foto Instagram che vale 41 titoli

MILANO – Tre campioni che valgono 41 titoli. Questa l’immagine pubblicata su Instagram da Dejan Stankovic nella quale il dirigente serbo appare in compagnia dell’ex capitano della Roma Francesco Totti e dell’ex attaccante Gabriel Batistuta. In meno di un giorno, la foto ha raggiunto circa 22mila like e nella didascalia si legge: “Con Imperatore e Re Leone… Che battaglie in campo, ma sempre con grande rispetto…”.

Stankovic, foto con Totti e Batistuta su Instagram

Lo scatto racchiude tre campioni indiscussi che complessivamente hanno vinto la cifra astronomica di 41 titoli. Venticinque sono stati conquistati da Stankovic, che con Stella Rossa, Lazio e Inter si e’ aggiudicato sia trofei nazionali che internazionali. Altri dieci sono quelli vinti da Batistuta, tra cui due edizioni della Copa America e una della Confederations Cup con la nazionale argentina. Totti, invece, contribuisce con sei titoli, tra i quali si ricorda, ovviamente, la Coppa del Mondo vinta dall’Italia nel 2006.

Sotto all’immagine, decine e decine di commenti di tifosi adoranti: “Foto fantastica, siete leggende”, “Eternamente straordinari”, “Deki, anche fuori forma correresti piu’ di Joao Mario”, “C’e’ piu’ talento in questa foto che in tutta la Serie A”, “Siete unici, i veri giocatori del Calcio con la C maiuscola”, “E che esempio che ci davate, partita dopo partita”, “Che spettacolo, il calcio in una foto!”, “Che trio fantastico”.

fonte: Agi.