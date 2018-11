FIRENZE – “Conte lo metterei a centrocampo, Di Maio lo farei giocare all’attacco, sull’esterno, dove viene meno coinvolto, e Salvini lo metterei in difesa, visto che mi sembra robusto anche a livello fisico”. L’insolita formazione calcistico-governativa è di Stefano Pioli, mister della Fiorentina, che oggi è stato ospite di Un Giorno da Pecora Rai Radio1, dove ha risposto alle domande dei conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari in bilico tra calcio, vita privata e attualità.

“E’ più preoccupato per lo spread o per la partita della sua Fiorentina contro il Bologna?”, gli è anche stato chiesto. “Per entrambe. Lo spread non fa bene alla nostra società e il Bologna proverà a metterci il bastone tra le ruote”. Cosa ne pensa della Var? “E’ un grandissimo aiuto, gli arbitri la stanno utilizzando bene, anche se chiaramente non si può pensare che non ci siano più errori, che pure sono molto diminuiti”.

“E invece – lo hanno punzecchiato i conduttori – cosa ne pensa della Tav? Le piace?” “Si, credo di si”. A ‘Un Giorno da Pecora’ Pioli ha spiegato di avere una tifosa a lui molto vicina ma altrettanto ‘pressante’. “E’ vero che sua madre non si perde una sua partita?”, è stata un’altra domanda dei conduttori della trasmissione. “Purtroppo, sì”, la risposta. “Purtroppo?”. “Esatto, perché pensa anche di capirci molto di calcio…”, ha aggiunto.

