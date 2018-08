VERONA – Il portiere del Chievo, Stefano Sorrentino, è finito [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] all’ospedale dopo la sfida contro la Juventus. Vittima di uno scontro durissimo in campo con Cristiano Ronaldo. Ora, dopo la paura, sono arrivate le prime notizie tranquillizzanti: Sorrentino sta bene. A postare la foto con il pollice in su è stata la moglie. La prima tac ha dato esito negativo: si parla di sospetto trauma cranico e di una possibile frattura del naso.

Ora il portiere sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti per capire l’entità della botta ricevuta in occasione del gol annullato a Mandzukic. La rete non è stata convalidata proprio per il fallo di CR7 sul portiere del Chievo. Poco dopo però, la Juve ha segnato con Bernardeschi il gol della vittoria.