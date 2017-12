ROMA – “Non rompere il c… ritardato”. Sfogo di Stefano Sturaro su Instagram. Questa vola il centrocampista della Juventus ha risposto anche pesantemente, a un tifoso del Napoli di appena dodici anni. “Non è logico che un calciatore pieno di soldi e di fama se la prenda, su Instagram, con un ragazzino di dodici anni che sogna di fare il calciatore”, è il commento della famiglia del protagonista.

Tutto è nato da una frase postata sotto ad una foto di una pagina di fans della Juventus: una scritta, “Juve m…a”, che ha provocato la reazione del centrocampista bianconero. Il calciatore ha addirittura contattato il ragazzo in privato. La prima risposta di Sturaro è stata una foto di Higuain, secondo il racconto del fratello maggiore del dodicenne. Ma è stato il La per iniziare una conversazione dai toni molto accesi e coloriti.

Il ragazzino originario di Napoli ha continuato ad incalzare la discussione dicendo la sua anche sull’ultima vittoria della Juventus contro il Napoli, frutto di “un furto, perché la Juve sa solo rubare“. “Non meritate i soldi che vi danno”, ha aggiunto fra le tante cose il giovanissimo tifoso, fino a provocare la risposta sicuramente evitabile di Sturaro:

“Stai buono che ti faccio fare una figura di me..a che manco ti immagini e poi piangi per tre giorni. Vai a giocare con i Pokemon e non rompere il c…o ritardato che non sei altro”. Ad un certo punto il calciatore ha inviato in chat una foto del ragazzino (presa dal profilo del dodicenne) aggiungendo: “Ma perché devi renderti ridicolo? Un po’ di dignità non ce l’hai?”, come si legge anche dagli screen pubblicati da Fanpage.