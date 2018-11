Stefano Tacconi: “Mourinho? Io lo avrei preso a calci nel c…”

ROMA – L’ex portiere della Juventus Stefano Tacconi, intervistato da Rmc Sport, se la prende con José Mourinho:

Lui è un provocatore, è fatto così. È stato provocato? A me sono arrivati insulti per venticinque anni… Ogni volta che giocavo contro il Napoli mi divertivo anche io a provocare. Avrei dato un bel calcio nel culo a Mourinho”.

“C’è stata una debolezza mentale e fisica negli ultimi dieci minuti – l’analisi di Tacconi sulla partita della Juventus contro il Manchester – Quando sono entrati Fellaini e Mata il Manchester United ha giocato più veloce della Juventus e sono arrivati i due gol. Io avrei messo un difensore, ma avrei giocato a cinque negli ultimi dieci minuti. Quando sull’1-0 i bianconeri hanno sbagliato l’ennesima palla gol a mio figlio ho pronosticato la rete dello United”.

Da ex portiere Tacconi tira le orecchie a Szczesny sulla rete del 2-1: “È una brutta palla che è rimbalzata davanti, o la blocchi o cerchi di buttarla più lontano. In quei momenti non sei neanche più lucidissimo. Io sarei andato come un kamikaze a prendermi quel pallone nella mischia. Una squadra che ha fatto sette occasioni da gol più di questo non poteva fare”.