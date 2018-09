Stella Rossa-Napoli si sfideranno martedì 18 settembre alle ore 21:00 per la prima giornata della fase a gironi della Champions League. La gara Stella Rossa-Napoli sarà visibile in esclusiva su Sky Sport. In streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky su SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

Per la gara lo stadio di Belgrado sarà tutto esaurito: il Marakana ha una capacità di ben 55.538 spettatori. Un riscontro importante, dunque, quello dei tifosi del club serbo, che dimostra l’enorme interesse per la prima partecipazione della squadra alla competizione europea, pronta riassaporare la Champions a 27 anni di distanza dall’ultima volta.

Il calendario del Napoli in Champions League 2018 2019

Prima giornata, Martedì 18 settembre ore 21.00 – Stella Rossa-Napoli;

Seconda giornata, Mercoledì 3 ottobre ore 21.00 – Napoli-Liverpool;

Terza giornata, Mercoledì 24 ottobre ore 21.00 – Psg-Napoli;

Quarta giornata, Martedì 6 novembre ore 21.00 – Napoli-Psg;

Quinta giornata, Mercoledì 28 novembre ore 21.00 – Napoli-Stella Rossa;

Sesta giornata, Martedì 11 dicembre ore 21.00 – Liverpool-Napoli.

Sarà solamente Napoli-Liverpool la gara degli azzurri trasmessa in chiaro sulla Rai, oltre che su Sky, nella fase a gironi della Champions League. La partita si potrà guardare live on line e gratis sul sito RaiPlay.