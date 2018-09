Stella Rossa-Napoli 0-0, Ancelotti con Insigne e Milik in attacco

BELGRADO (SERBIA) – Stella Rossa-Napoli 0-0. Partita valida per la fase a gironi di Champions League.

Dopo essersi consacrata come una big del nostro campionato, il Napoli vuole ritagliarsi un ruolo importante anche in Europa. Cosa che non gli è riuscita con Sarri. Il Napoli vuole cancellare l’eliminazione ai gironi dello scorso anno e sogna di passare il turno in un girone di ferro che vede anche la presenza delle favorite Psg e Liverpool. Ancelotti va Belgrado con un modulo tattico prudente. Niente tridente, sarà tandem offensivo con Lorenzo Insigne e Arek Milik.

FORMAZIONI UFFICIALI:

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Borjan, Stojkovic, Degenek, Savic, Rodic; Jovicic, Krstcic; El Fardou Ben, Causic, Marin; Boakye. Allenatore: Milojevic.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Milik, Insigne. Allenatore: Ancelotti.