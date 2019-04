Stephy Mavididi, ecco chi è il calciatore che ha esordito in Spal-Juventus

FERRARA – Stephy Mavididi è un attaccante inglese, classe 1998, fatto esordire da Massimiliano Allegri nel corso della sconfitta della Juventus sul campo della Spal. Prima di approdare alla Juventus, Stephy Mavididi ha giocato in Inghilterra con Arsenal, Charlton Athletic e Preston North End. Con l’Arsenal non ha mai esordito in Premier League ed è stato mandato in prestito per fare esperienza.

Con il Charlton ha segnato 2 gol in 17 partite, con il Preston ha realizzato zero gol in dodici partite. Oggi ha esordito con la prima squadra della Juventus, mentre è titolare con la formazione Under 23 in Serie C dove ha segnato 6 gol in 32 partite. Fa parte delle Nazionali Inglesi giovanili (ha segnato 3 gol in 3 partite con l’Inghilterra Under 20).

Spal-Juventus, alcune statistiche dal sito internet della Juventus.

IL FILOTTO DI KEAN Moise Kean ha segnato in tutte le ultime tre partite di campionato: l’ultimo giocatore più giovane ad andare a segno per tre gare consecutive di Serie A è stato Mario Balotelli nel 2009. Grazie al gol di oggi, Moise Kean è diventato il più giovane nell’era dei tre punti a vittoria a raggiungere quota quattro.

CR7, TIRI E ASSIST Cristiano Ronaldo è il giocatore che ha tentato più conclusioni in questo campionato (159). Solo Gomez e Mertens (nove) hanno fornito più assist vincenti di lui (otto) in questo campionato.

ALLEGRI VS SEMPLICI Massimiliano Allegri era imbattuto in Serie A contro Leonardo Semplici, grazie a due vittorie e un pareggio (tutte le partite sono state tra SPAL e Juventus). Quella di oggi, è la prima sconfitta di Allegri contro Semplici.

LA JUVE IN TRASFERTA La Juventus ha perso solo una delle ultime 28 trasferte di Serie A: 23 successi e quattro pareggi.

JUVE, LA MIGLIORE DA CALCIO PIAZZATO La Juventus è la squadra che in assoluto ha segnato di più su sviluppo di calcio piazzato in questo campionato (22), la SPAL quella che ha fatto meglio in percentuale (46%, ovvero 13 da calcio piazzato e 15 su azione).