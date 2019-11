LONDRA (INGHILTERRA) – La Nazionale Inglese ha dato spettacolo vincendo per 7 a 0 contro il Montenegro ma nel post partita si è parlato solamente del caso Sterling-Gomez. Tutto questo perché Sterling è rimasto in panchina per tutto il match mentre Gomez è entrato in campo a partita in corso beccandosi i fischi dei tifosi inglesi. I tifosi dell’Inghilterra pretendevano un trattamento uguale per i due calciatori.

A fine partita Sterling, nonostante i tifosi fossero dalla sua parte, ha preso le difese del suo compagno di Nazionale attraverso questo post pubblicato sui social network.Le sue parole sono riportate da Sky Sport.

“A tutti i tifosi dell’Inghilterra, volevo lasciarmi tutto alle spalle, ma questa sera mi ritrovo a doverne parlare ancora: è stato difficile per me vedere il mio compagno di squadra fischiato per colpa mia. Joe non ha fatto nulla di sbagliato e per me vedere qualcuno che tiene la testa bassa e lavora sodo, specialmente in una settimana difficile per lui, venir fischiato quando entra in campo è sbagliato. Ho preso piena responsabilità dell’accaduto e accettato le conseguenze. Sentivo di doverlo dire”.

Il caso Sterling-Gomez. Il caso è nato durante Manchester City-Liverpool, partita di cartello dell’ultimo turno di Premier League, e poi è proseguito nel corso del ritiro della Nazionale Inglese, con una rissa sfiorata in allenamento. Secondo i tabloid ad innescare la scintilla sarebbe stato Sterling, afferrando per il collo il difensore dei Reds, prima che i due venissero separati. Un gesto immediatamente sanzionato dallo staff della Nazionale Inglese con l’esclusione di Sterling dalla prossima partita (ma non l’allontanamento dal ritiro). Inutili le scuse di Sterling, sia con lo stesso Gomez che con i compagni di nazionale.

Il video da YouTube con i fischi rifilati a Gomez nel corso dell’ultimo match della Nazionale Inglese di Calcio.