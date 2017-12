MILANO – ”L’Inter è pronta, non diciamo più ‘Inter is coming’, ma ‘Inter is ready. Andiamo a comandare”’: lo dice Steven Zhang, figlio del proprietario dell’Inter Zhang Jindong, a Inter Tv, durante la cena di Natale del club nerazzurro.

Steven Zhang è arrivato nella location della festa insieme al sindaco di Milano Giuseppe Sala, noto tifoso nerazzurro. ‘

‘Auguri a tutti i fan nerazzurri in giro per il mondo, sempre più fantastici. Siamo carichi – aggiunge con sorriso Zhang – caricatevi per questo 2018, siate eccitati. Divertitevi e ‘andiamo a comandare”’.

Alla cena, a cui partecipano tutti i dipendenti del club nerazzurro, non è presente il presidente dell’Inter Erick Thohir che ha lasciato Milano oggi dopo aver assistito sabato alla sconfitta dell’Inter contro l’Udinese.

Video dal Corriere della Sera: