LONDRA – “Prima Totti poi DDR, Franco Baldini verme”. Questo è il testo dello striscione che è stato esposto a Londra da alcuni tifosi della Roma che vivono nella stessa città del consulente esterno di James Pallotta. Baldini che nelle ultime ore era stato tirato in ballo prima da De Rossi e poi da Ranieri come figura determinante nel processo decisionale del club giallorosso. Pallotta si fida talmente tanto di lui che prima di prendere ogni decisione lo consulta. Più che un consulente esterno, è il suo braccio destro.

Roma, Franco Baldini è il braccio destro di James Pallotta. E’ tornato nel 2016.

Il 3 luglio del 2016, Franco Baldini annuncia per la terza volta il suo ritorno alla Roma, questa volta come consulente esterno occupandosi di sponsor, relazioni internazionali e comunicazione; un ruolo simile lo aveva ricoperto nei mesi precedenti all’Olympique Marsiglia. Come scritto sopra, il dirigente di Reggello ha un ruolo di primaria importanza nelle scelte della società giallorossa.

Grazie alla sua esperienza di lungo corso nel mondo del calcio e alla sua perfetta conoscenza della lingua inglese, è entrato subito in sintonia con James Pallotta. Il presidente della Roma, si occupa da molti anni di sport ma è nuovo per il mondo del calcio e per questo motivo ha voluto avere vicino un dirigente esperto in materia.