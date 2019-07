LOS ANGELES – Non bastava il terremoto. Altra brutta disavventura per Daniel Sturridge. Il calciatore della Nazionale Inglese, attualmente svincolato, è stato vittima di un furto nella sua abitazione di Los Angeles. La denuncia è stata fatta dallo stesso Sturridge attraverso un video pubblicato su Instagram.

I ladri non gli hanno rubato oggetti di valore ma solamente il suo cane. Ecco cosa ha detto Sturridge nel suo appello social: “Siete pazzi! Entrate in casa mia per rubarmi il cane? Ridatemelo!”“Qualcuno mi ha rubato il cane, pagherò qualsiasi cifra. Lo rivoglio indietro”.

Sturridge è molto forte nel dribbling ed è dotato di un’ottima tecnica. Daniel Sturridge è un attaccante di movimento che ama partire dalla fascia per poi accentrarsi palla al piede. Gioca prevalentemente come esterno d’attacco, ma può essere impiegato in tutti i ruoli offensivi. La sua carriera è stata finora condizionata da alcuni gravi infortuni, che gli hanno impedito di esprimere tutto il proprio potenziale.

Nel corso della sua carriera, ha vinto due Champions League. La prima con il Chelsea nel 2012 e la seconda, qualche mese fa, con il Liverpool. Nella squadra allenata da Jurgen Klopp, era una riserva di lusso ad attaccanti del calibro di Mané, Salah, Firmino e Origi.

Nel corso della sua brillante carriera, ha vinto altri quattro trofei con il Chelsea (una Premier League, due Coppe d’Inghilterra ed una Community Shield). Con la maglia della Nazionale Inglese di calcio ha giocato complessivamente ventisei partite mettendo a segno otto gol. L’ex attaccante del Liverpool ha vestito anche la maglia del Regno Unito alle Olimpiadi di calcio per un totale di quattro partite con due gol.

Il video da YouTube con l’appello ai ladri pubblicato da Sturridge su Instagram per riavere il suo amato cane. I ladri non gli hanno rubato oggetti di valore ma il suo amato “amico” a quattro zampe.