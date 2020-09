Luis Suarez, irregolare il suo esame di italiano? Le domande sarebbero state concordate e il voto sarebbe stato dato in anticipo. Indaga la Procura di Perugia.

La cittadinanza italiana di Luis Suarez e il suo esame di italiano sarebbero irregolari. E’ quanto ha accertato un’inchiesta della Guardia di Finanza e della Procura di Perugia. I militari delle Fiamme Gialle hanno acquisito documentazione nell’università del capoluogo umbro e notificato una serie di avvisi di garanzia.

Dalle indagini è emerso che gli argomenti della prova di italiano sostenuta dall’attaccante del Barcellona e dalla nazionale uruguaiana sarebbero stati concordati prima e i punteggi assegnati prima ancora della svolgimento della prova.

Suarez era andato a Perugia per sostenere l’esame di italiano e ricevere la cittadinanza in modo da potersi così trasferire alla Juventus. L’affare poi è saltato dati anche i tempi lunghi per il su passaggio dal Barcellona a Torino. Così Suarez ora è andato all’Atletico Madrid e la Juventus ha ripiegato su l’ex Alvaro Morata.

Suarez adesso quando le indagini avranno fatto il loro corso rischia di vedersi sfilare di mano il certificato B1, necessario per ottenere la cittadinanza italiana.

Paratici: “Suarez tolto dalla lista Juve”

“Suarez? Tolto dalla lista, i tempi tecnici burocratici per ottenere la cittadinanza italiana sono superiori alla data della scadenza del mercato e della lista per la Champions”. Il ds della Juventus Fabio Paratici, intervistato da Sky Sport, aveva tolto definitivamente il Pistolero del Barcellona dall’elenco degli obiettivi bianconeri su questo calciomercato. Ma quanto è stato vicino Suarez alla Juve? “Mai vicino – risponde Paratici -: quando si era prospettata l’opportunità, l’abbiamo valutata. Gli mancava un requisito per ottenere la cittadinanza, abbiamo valutato se fosse stato possibile in termini di tempo: non è possibile e non è vicino”. (Fonte Ansa).