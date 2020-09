Caso Suarez: anche il manager della Juventus Federico Cherubini avrebbe contattato il rettore dell’Università di Perugia, Maurizio Oliviero

Nuovo capitolo nella saga del calciatore Luis Suarez: secondo quanto scrivono Corriere della Sera e Repubblica, sarebbe stato Federico Cherubini, Head of Football Teams and Technical Areas della Juventus, a contattare in virtù di una vecchia conoscenza Maurizio Oliviero, rettore dell’Università Statale di Perugia, per sapere se il suo ateneo tenesse gli esami di italiano necessari per la cittadinanza.

Esami che però non si sarebbero tenuti – è l’ipotesi dell’accusa – secondo modalità del tutto regolari, dal momento che dalle intercettazioni risulta che l’argentino “non spiccicasse una parola di italiano e usasse i verbi all’infinito”, ricorda Repubblica.

Una vecchia conoscenza

Originario di Foligno (Perugia), Cherubini si sarebbe limitato a chiedere indicazioni burocratiche sull’esame a Oliviero, che gli ha detto di rivolgersi all’Università per Stranieri. (Fonti: Corriere della Sera, Repubblica)