Luis suarez sempre più vicino alla Juventus. C’è già infatti un primoaccordo con l’attaccante uruguaiano scaricato dal Barcellona. Pirlo lo vuole in bianconero.

Non più Milink o Dzeko, la Juventus sta puntando forte Luis Suarez del Barcellona. Scaricato ormai dalla società spagnola il suo addio alla Spagna è ormai sicuro. La Juventus è alla ricerca di un attaccante al più presto, vista la partenza di Higuain.

L’ingaggio dell’uruguaiano è superiore ai 15 milioni di euro, ma sarebbe un investimento sopportabile se il giocatore trovasse prima un accordo con il Barcellona per risolvere il contratto. Anche perché lo staff del giocatore ha avuto lungo incontro con emissari della Juve, nel corso del quale sarebbe stato trovato l’accordo per un ingaggio di dieci milioni di euro a stagione.

Dieci milioni che però diventano 15 lordi per chi viene dall’estero con l’attuale regime fiscale italiano. Così Suarez diventa la prima opzione per Pirlo e Dzeko passa un po’ in secondo piano (ma la Juve potrebbe prendere entrambi). Perché la Juve ha fretta, il campionato riparte tra 3 settimane e con un nuovo allenatore occorre rodare gli schemi.

Suarez sarebbe perfetto per l’attacco juventino in un tridente con Cristiano Ronaldo e Dybala (ammesso che l’argentino resti in bianconero). L’attaccante dell’Uruguay infatti oltre a segnare fa anche parecchi assist, proprio il tipo di giocatore ideale per Cristiano Ronaldo.

Anche Dzeko alla Juve? Libera Milik alla Roma

Edin Dzeko è valutato 18 milioni di euro. Milik una quarantina, ma deve dare il suo sì.

Al Napoli andrebbero il turco Cengiz Under e il giovane Ricciardi. Arkadiusz Milik in realtà sognava l’approdo alla Juventus, ma sia Dzeko che Suarez sembrano offrire a Pirlo più garanzie soprattutto in Champions League.

In giallorosso Milik non farebbe la Champions ma ma spunterebbe un contratto quadriennale da 4,5 milioni l’anno più bonus, i diritti d’immagine e la maglia numero 9 del suo predecessore. (Fonte La Gazzetta dello Sport).