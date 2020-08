Suarez alla Juventus se non arriva Dzeko (Ansa)

Nella rivoluzione barcellonista non solo Messi cambierà aria (sarà il tormentone dell’estate), anche il suo più prolifico partner se ne andrà.

Luis Suarez, il fortissimo uruguaiano, a 33 ani non fa più parte dei piani del nuovo olandese Ronald Koeman.

Che, un po’ come Pirlo con Higuain, gli ha dato un secco benservito. Il nome del nuovo allenatore della Juventus capita a proposito: i bianconeri sono sulle sue tracce, nonostante i 33 anni (giusto quelli del Pipita) i bianconeri considerano l’opportunità.

Suarez alla Juventus se non arriva Dzeko

In effetti radio calciomercato, per ora a livello di indiscrezioni, riferisce che Suarez sia stato offerto dal Barcellona proprio alla Juventus.

Al momento ha uno stipendio di 15 milioni l’anno, dovrà perlomeno dimezzare le sue pretese. Anche perché la Juventus – segnala La Stampa di Torino – avrebbe già raggiunto un accordo con Dzeko, il centravanti bosniaco della Roma.

Nella girandola degli attaccanti, il segnale che i giallorossi attendevano per mettere le mani su Milik, il polacco in uscita dal Napoli.

Dzeko alla Juve libera Milik alla Roma

Edin Dzeko è valutato 18 milioni di euro. Milik una quarantina, ma deve dare il suo sì.

Al Napoli andrebbero il turco Cengiz Under e il giovane Ricciardi. Arkadiusz Milik in realtà sognava l’approdo alla Juventus, ma sia Dzeko che Suarez sembrano offrire a Pirlo più garanzie soprattutto in Champions League.

In giallorosso Milik non farebbe la Champions ma ma spunterebbe un contratto quadriennale da 4,5 milioni l’anno più bonus, i diritti d’immagine e la maglia numero 9 del suo predecessore. (fonti La Stampa e Goal.com)