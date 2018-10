BARCELLONA (SPAGNA) – Il “Clasico” e la Spagna hanno scoperto il VAR. Nel corso della partitissima odierna tra il Barcellona e il Real Madrid, il VAR ha evitato all’arbitro una figuraccia Mondiale e una settimana di polemiche nei suoi confronti.

Il direttore di gara, Sanchez, non aveva visto un fallo netto di Varane ai danni di Luis Suarez e aveva lasciato correre incredibilmente l’azione. Ma in suo soccorso è arrivato il VAR.

La tecnologia ha individuato il fallo e l’arbitro ha cambiato la sua decisione assegnando il tiro dagli undici metri al Barcellona. Suarez non ha sbagliato e ha siglato il gol del momentaneo 2-0, dopo la rete in apertura di Philippe Coutinho.

Gol de Suárez en penal dado por el VAR. Barcelona 2-0 R Madrid al ’33#ElClásico #Gol #Suarez pic.twitter.com/cuY9QYb422 — Axel Sánchez Zavala (@axelsaza) 28 ottobre 2018

Raddoppio @FCBarcelona: ‘El Pistolero’ Suárez trasforma con freddezza il primo storico calcio di rigore concesso nel Clasico con l’ausilio del VAR ⚽ 🇪🇸 #ElClasico #DAZN pic.twitter.com/KUKsPLiUDJ — DAZN Italia (@DAZN_IT) 28 ottobre 2018

O árbitro de Barça x Real já ia ignorando um pênalti de Varane em Suárez, mas o VAR salvou a pátria! #ElClásicoFOXPremium pic.twitter.com/IV49eI8QD3 — FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) 28 ottobre 2018

🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥 ⚽ ¡¡GOOOOL DE BARCELONA!! ⚽ ¡Luis Suárez! El árbitro consultó al VAR, señaló el penal y el uruguayo lo cambió por gol. ¡Gana el Barça 2-0! pic.twitter.com/dRKlitGJJh — Gabriel Solorzano (@Gaboijyu) 28 ottobre 2018

📻 Sánchez Martínez no pita penalti, entra el VAR por primera vez en un Clásico, se pita la pena máxima y GOL DE LUIS SUÁREZ. Así lo ha cantado @LluisFlaquer #ElClasicoenCarrusel pic.twitter.com/YMqu29r3w8 — Carrusel Deportivo (@carrusel) 28 ottobre 2018

