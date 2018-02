Super Bowl 2018 streaming – diretta tv: dove vederlo live, orario

Philadelphia Eagles-New England Patriots, partita valida per il Super Bowl 2018 di Football Americano, IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC.

Philadelphia Eagles-New England Patriots – (orario 23:55), partita valida per il Super Bowl 2018 verrà trasmessa in diretta tv esclusiva, in Italia, su Mediaset Premium e sarà visibile in streaming su Premium Play.

“Super Bowl is in the air”. L’attesa per la finalissima di campionato di Football sta finendo, e come ogni febbraio gli Stati Uniti, ma anche parte del mondo, si fermano per assistere al big match, a quello che da sempre e’ un grande spettacolo che va ben al di la’ dell’evento sportivo. Domenica allo ‘U.S. Bank Stadium’ di Minneapolis, in Minnesota, dopo le note dell’inno statunitense intonate da Pink, i Philadelphia Eagles e i New England Patriots si contenderanno il trofeo Lombardi. Quest’anno l’evento sara’ trasmesso dalla Nbc che prevede di capitalizzare largamente sugli introiti pubblicitari visto che il costo per 30 secondi di spot durante la partita arriverà a cinque milioni di

dollari. Secondo quanto riferisce Kandar Media, in dieci anni il costo di uno spot al Super Bowl e’ aumentato dell’87%, la cifra esclude i costi di produzione. Forti della vittoria dell’anno scorso, i Patriots cercheranno di conquistare la loro sesta vittoria della storia del Super Bowl, e con la star Tom Brady, 40 anni, che aspira a portarsi a casa il suo sesto anello.

Il quarterback, nonostante l’eta’ e gli appelli della moglie, la top model Gisele Bündchen, non ha intenzione di ritirarsi ed è anzi più che mai protagonista. La squadra di Boston e’ anche data per favorita sugli

Eagles, che sono invece alla loro terza finalissima e alla ricerca della prima vittoria. Ma non di solo sport, appunto, vive il Super Bowl. L’evento piu’ visto negli Stati Uniti nonché uno dei piu’ visti al mondo attrae spettatori anche per il suo show di ‘half time’ e per gli spot pubblicitari. Star dell’intervallo sara’ Justin Timberlake che torna sul palco 14 anni dopo il famigerato ‘incidente’ in cui scoprì un seno di Janet Jackson. Tuttavia il cantante-attore sembra aver avuto un inizio con gaffe visto che in conferenza stampa ha detto che detto suo figlio, di due anni, non giocherà mai a football.

Per quanto riguarda gli spot – tra cui Fiat Chrysler – le aziende non hanno badato a spese per ingaggiare star. Tra queste Cindy Crawford, Keanu Reeves, Matt Damon, e per la quarta volta il Messico fa capolino con uno spot sugli avocado. ‘Guacworld’ andra’ in onda durante il secondo quarto. In termini di numeri, la 52/a edizione del Super Bowl passerà alla storia come la più fredda. Minneapolis e’ famosa per le temperature polari e secondo quanto scrive ‘Usa Today’, la temperatura prevista per il fischio di inizio domenica 4 febbraio sarà di – 17 C. Fortunatamente, il freddo sarà lasciato fuori dallo stadio perche’ il nuovo ‘U.S. Bank Stadium’ è al coperto e la temperatura interna sarà di oltre 20 gradi.

Per quanto riguarda invece il prezzo dei biglietti, i più economici partono da 950 dollari mentre i più cari arrivano a cinquemila dollari. Per la prima volta in 30 anni, il corpo dei Marines americani farà trasmettere una pubblicità durante il Super Bowl per rivolgersi ai giovani, esperti di tecnologia, e potenziali reclute che siano alla ricerca di una sfida. Lo spot, di 30 secondi, che sarà trasmesso solo online, mostra i Marines dispiegati su un mezzo anfibio, mentre sganciano bombe da aerei o lanciano a spalla un drone nell’ aria.

“Non sono solo le navi, l’armatura o gli aerei. E’ qualcosa di più. E’ la volontà di combattere e la determinazione alla vittoria dentro ognuno dei Marines che risponde alla chiamata della Nazione”, dice la voce che commenta lo spot mentre una telecamera segue i militari che si lanciano dagli elicotteri per una battaglia finta e tutt’intorno si sentono alcune esplosioni.

“Lo scopo – ha detto il generale maggiore Paul Kennedy, a capo del Marine Corps Recruiting Command – è quello di reclutare giovani uomini e donne che hanno affrontato e vinto sfide nella loro vita, che hanno fatto sport come il wrestling o il rugby e che hanno un minimo di spirito combattivo”.