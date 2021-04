Super League, Uefa vuole escludere le 12 squadre da subito. Champions al Psg e Roma in finale Europa League?

Come era ampiamente pronosticato e prevedibile, l’Uefa prepara il pugno durissimo contro le 12 squadre che hanno aderito alla Super League. L’idea, che sarà votata nella giornata di venerdì, è quella di escludere le squadre dalle competizioni europee già da questa stagione in corso. Non è chiaro a quel punto come andrebbero a finire Champions League ed Europa League.

Super League e Uefa: due scenari per Champions ed Europa League

Se l’Uefa decidesse di sospendere le 12 squadre fin da subito ci sarebbero due scenari possibili. Tra le squadre che hanno aderito alla Super League ci sono infatti tre delle quattro semifinaliste di Champions League: Real Madrid, Chelsea e Manchester City. Ipotesi numero uno, Psg vincitore. Ipotesi numero due ripescaggio delle eliminate e semifinali da giocare.

Discorso analogo per l’Europa League. Qui in semifinale ci sono Arsenal e Manchester United, che giocherà contro la Roma. Cosa accadrebbe con l’esclusione delle due inglesi? Ipotesi numero uno, finale secca tra Roma e Villareal, le altre due semifinaliste. Ipotesi numero due: ripescaggio delle eliminate dalle inglesi ai quarti e semifinali da giocare. Venerdì sapremo visto che le semifinali si giocano la settimana prossima.

Superlega, Ceferin: “Agnelli? Mai visto uno che mente così”

E’ durissima la reazione del capo dell’Uefa alla notizia della nascita della Super League. Ceferin conferma che la cosa era nell’aria, circolavano voci nel week-end, il presidente del Comitato esecutivo Uefa ne fa un fatto personale. “Agnelli? Mai visto uno che mente così”. “Ne ho viste tante nella nostra vita, non ho mai visto persone del genere. Non parlerò molto di Agnelli, è una delle più grandi delusione, anzi la più grande delusione”, ha detto.

La Superlega rischia di cambiare il volto della Serie A

C’è anche questo infatti: ma ve la immaginate una Serie A senza Inter, Milan e Juventus? Impossibile. Anche se le altre società chiedono l’esclusione dei tre club italiani che hanno aderito al super campionato delle big europee. Senza considerare che le federazioni nazionali hanno già minacciato punizioni del genere. Quando è venuto fuori il documento in cui la Uefa minacciava i club scissionisti, pare che che in Lega Calcio gli animi si siano surriscaldati. Tanto che Verona, Atalanta e Cagliari avrebbero chiesto alle autorità italiane che Juventus, Inter e Milan siano esclusi dalla Serie A.