Supercoppa italiana, dove vedere Inter-Juventus in tv o in streaming: probabili formazioni, assenze e squalificati (foto Ansa)

La Supercoppa Italiana Inter-Juventus verrà disputata il 12 gennaio 2022 alle ore 21:00 presso lo stadio Giuseppe Meazza ‘San Siro’ di Milano. Tutto sulla terza competizione italiana per club (infatti, nel corso della stagione, si assegnano scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana).

Dove vedere la Supercoppa Italiana Inter-Juventus in tv o in streaming

La Supercoppa italiana tra Inter e Juventus sarà la 34ª edizione della competizione, si disputerà il 12 gennaio 2022 alle 21:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da Mediaset: la partita sarà visibile, in chiaro, su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni di Inter-Juventus

Le probabili formazioni della Supercoppa Italiana tra i nerazzurri ed i bianconeri.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko

Indisponibili: Cordaz.

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata, Bernardeschi

Indisponibili: Danilo, Pinsoglio, Bonucci, Chiesa

Squalificati: Cuadrado, De Ligt.

Squalificati e assenti della Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus

L’elenco degli indisponibili non è molto lungo ma mancheranno calciatori di una certa importanza. Infatti la Juve non potrà disporre di giocare che di solito sono titolari come Federico Chiesa, Leonardo Bonucci, Danilo, Cuadrado e De Ligt. Nell’Inter, invece, mancherà solamente il terzo portiere Alex Cordaz.