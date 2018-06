ROMA – La prossima Supercoppa Italiana si giocherà in Arabia Saudita. La scelta è stata presa dall’assemblea di Lega Serie A che ha confermato di aver chiuso un accordo annuale [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] con opzione per le successive due stagioni con il Paese saudita che verserà 24 milioni di euro complessivi dei quali circa tre e mezzo andranno ad ogni squadra. Juventus-Milan quindi si disputerà a gennaio 2019, probabilmente il 13.

“Riteniamo di accogliere questa importante offerta dall’Arabia – conferma il n.1 della Lega, Miccichè -. Non è solo per la prossima ma anche per gli anni a venire. E’ importante che ci sia un forte interesse di nuovi mercati facoltosi per il mondo italiano”. “Più si ampliano gli interessi e le passioni, più è un vantaggio per noi”, ha aggiunto Miccichè.

Secondo quanto filtra, si giocheranno a Gedda la prossima edizione della Supercoppa italiana e altre due nel giro dei prossimi anni, in base a quanto previsto nell’accordo in via di definizione, in cui ha svolto un ruolo di advisor la Awe Sport, agenzia di marketing sportivo con base a Londra, guidata da Romy Gai, per anni direttore commerciale della Juventus.