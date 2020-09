Prima grande riapertura durante il coronavirus, la Supercoppa Europea tra Bayern e Siviglia sarà disputata in uno stadio con ben 16mila tifosi.

Il match verrà disputato a Budapest, in Ungheria, in campo neutro.

Saranno “all’incirca sedicimila”, in uno stadio che può contenere 68mila persone, gli spettatori che questa sera assisteranno alla finale della Supercoppa Europea Bayern Monaco-Siviglia che si gioca alla Puskas Arena di Budapest.

A dirlo è stato il presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin, a poche ore dal match.

“Avremo circa 16mila spettatori, meno del 30% della capienza – ha detto Ceferin – e quasi tutti di nazionalità ungherese. Ci saranno misure per garantire che per loro non ci siano rischi a livello sanitario.

La cosa più facile per noi sarebbe stata attendere, perché se non fai nulla non commetti neppure errori, ma nemmeno ottieni. La nostra priorità è la salute, ma vogliamo anche essere portatori di speranza, e abbiamo lavorato notte e giorno per la sicurezza sanitaria”.

“I giocatori e il pubblico sono una parte essenziale del calcio – ha aggiunto il presidente dell’Uefa – ma da oggi in poi vedremo cosa fare. Nessuna decisione definitiva sulle competizioni continentali è stata presa”. (fonte ANSA-AFP).