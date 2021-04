Superlega cambia la Serie A? Come sarebbe la Serie A senza Juventus, Inter, Milan: le altre le vogliono fuori

La Superlega rischia di cambiare il volto della Serie A. Ve la immaginate una Serie A senza Inter, Milan e Juventus? Impossibile. Anche se le altre società chiedono l’esclusione dei tre club italiani che hanno aderito al super campionato delle big europee.

Senza considerare che le federazioni nazionali hanno già minacciato punizioni del genere. Così come la Uefa ha fatto sapere che le 12 sorelle sarebbero fuori dalle coppe europee (tautologico, visto che si fanno il loro campionato apposta). E la Fifa ha detto che i tesserati dei 12 club non potrebbero più giocare in nazionale.

Verona, Atalanta e Cagliari vogliono Juventus, Inter e Milan fuori dalla Serie A

Quando è venuto fuori il documento in cui la Uefa minacciava i club scissionisti, pare che che in Lega Calcio gli animi si siano surriscaldati. Tanto che Verona, Atalanta e Cagliari avrebbero chiesto alle autorità italiane che Juventus, Inter e Milan siano esclusi dalla Serie A.

Infatti la partecipazione alla Superlega (o Super League) prevede l’esclusione automatica dalle competizione europee. D’altronde, si giocherebbe proprio di settimana al posto di Champions ed Europa League. Per cui ai 12 club ribelli poco importa. Ma l’esclusione dai campionati nazionali, quello non lo vorrebbero. E infatti si sono già mobilitati per far sapere che l’esclusione dai tornei nazionali è illegale.

Come sarebbe una Serie A senza Juventus, Inter e Milan?

Impossibile immaginare una Serie A senza le tre grandi sorelle del nostro campionato. Per trovare l’ultimo Scudetto vinto lontano dall’asse Milano-Torino bisogna tornare addirittura al 2001, quando trionfò la Roma. E l’anno prima aveva vinto la Lazio. Poco, troppo poco per non pensare a ricadute di interesse e di pubblico.

Juve, Milan e Inter rappresentano infatti da sempre i tre maggiori bacini d’utenza dei tifosi italiani. Ben al di fuori dei confini delle rispettiva città di appartenenza. Lo sanno tutti che al Sud sono più gli juventini, i milanisti e gli interisti che i simpatizzanti della squadra della propria città. I cosiddetti “strisciati” tanto odiati a parole dai tifosi locali. Ma, a conti fatti, la maggioranza.

Fantacalcio Serie A senza Juve, Milan e Inter: come sarebbe la classifica

Puro esercizio di fantacalcio per noi amanti degli statistiche. Fantasticando sull’esclusione delle tre, come sarebbe oggi la classifica della Serie A? Prendendo ovviamente la graduatoria attuale a oggi, 19 aprile 2021.

Campione d’Italia sarebbe l’Atalanta (terza dietro le due milanesi). Questo sì che sarebbe un risultato storico. Poi ci sarebbe il Napoli, seguito dalla Lazio (che però ha una partita in meno). La Roma chiuderebbe il lotto delle qualificate alla prossima Champions League.

In Europa League andrebbero Sassuolo e Verona, ma anche Sampdoria e Bologna potrebbero coltivare legittimi sogni di gloria europei.

Dalla serie B salirebbero in serie A non solo Empoli e Lecce (attualmente prima e seconda) ma forse anche Salernitana, Monza e Venezia.

Sarebbe un campionato più equilibrato, senza dubbio, ma anche meno affascinante. Vuoi mettere battere la Juve? E’ una di quelle cose che racconti ai nipoti. E poi, diciamolo pure, anche i diritti tv appena acquistati da Dazn avrebbero un valore molto inferiore rispetto a quanto sono stati pagati.