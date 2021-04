Superlega, Ceferin: “Agnelli? Mai visto uno che mente così”. “Ne ho viste tante nella nostra vita, non ho mai visto persone del genere. Non parlerò molto di Agnelli, è una delle più grandi delusione, anzi la più grande delusione”.

E’ durissima la reazione del capo dell’Uefa alla notizia della nascita della Super League alternativa miliardaria e scissionista alla Champions League (e di conseguenza killer consapevole dei campionati nazionali).

Non è un fulmine a ciel sereno. Alexander Ceferin conferma che la cosa era nell’aria, circolavano voci nel week-end, il presidente del Comitato esecutivo Uefa ne fa un fatto personale.

“Non ho mai visto una persona che potesse mentire così di continuo, è veramente incredibile. Ho parlato con lui sabato pomeriggio, ha detto che si trattava solo di voci, che non c’era nulla sotto. Ha detto che mi avrebbe richiamato e poi ha spento il telefono. Ovviamente l’avidità è così forte che sconfigge tutti i giusti valori umani”.

Parole forti, rapporti umani recisi: intanto, sul pianeta calcio si è addensata una nebbia di incertezza e caos. Fanno sul serio i 12 Paperoni dei top club apostati? Il campionato italiano sarà declassato a lega minore senza le milanesi e la Juventus?

Ora tocca agli avvocati, aspettando che i tifosi si raccapezzino, chissà, magari nel loro piccolo si …

Ceferin: “Fuori da tutte le competizioni”

Da Montreux, Alexander Ceferin sembra determinatissimo a bloccare sul nascere l’emorragia e minaccia sanzioni di ogni tipo: i calciatori che facciano anche un solo minuto nella famigerata super lega non potranno più giocare una partita di Mondiali, Europei, nazionali in genere. I club italiani, Cagliari Atalanta e Verona hanno già chiesto che Juventus Inter e Milan siano escluse dal prossimo campionato di Serie A. Illegale, dicono da Torino.

Ceferin ci prova con le minacce. “Stiamo ancora valutando la situazione con la squadra legale. E’ ancora presto, l’annuncio è arrivato ieri notte, non abbiamo ancora una soluzione ma cercheremo di applicare tutte le sanzioni che potremo. Ovviamente il prima possibile dovremo sospendere tutti dalle nostre competizioni”.

La proposta della Superlega uno sputo in faccia a chi ama il calcio”

Di Agnelli non parla, Agnelli nemmeno. “Credo che la proposta della Superlega equivalga a sputare nel viso a tutti quelli che lavorano nel calcio, a chi ama il calcio. Facciamo appello a tutti, ai fan, ai media, ai politici e agli organi di governo del calcio di unirsi a noi per fare di tutto per non far sì che questo piano diventi realtà”.

Macron e Boris Johnson si sono già iscritti. Roba grossa, c’è sempre un’elezione. A occhio manca qualcuno, convitato di pietra le pay per view. Le vere padrone del vapore. E, a proposito: ma il pallone, esattamente, di chi è?