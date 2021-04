Superlega, in favore del campionato dei supericchi del calcio è arrivato un primo pronunciamento favorevole. Si tratta del Tribunale di Madrid che ha prodotto un’ordinanza cautelare a favore della Superlega. E’ stato infatti deciso che SlCo è una società di diritto spagnolo a tutti gli effetti. Florentino Perez è il presidente e Andrea Agnelli il vicepresidente. Per i due si tratta di una battaglia vinta in un conflitto che si annuncia però lunghissimo.

Superlega, Tribunale Madrid vieta provvedimenti che vietano lo svolgimento del torneo

A spiegare cosa sia stato approvato è il quotidiano spagnolo El Pais. Il Tribunale commerciale numero 17 di Madrid ha vietato a Fifa, Uefa, Liga e alle altre federazioni calcistiche di adottare qualsiasi provvedimento che “vieti, restringa, limiti o condizioni in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente” lo svolgimento della Super League europea.

Si pone inoltre il veto all’esclusione dei club che promuovono la Super League “da qualsiasi competizione internazionale o nazionale per club a cui hanno partecipato regolarmente”, come la Champions League.

Superlega, il dubbio degli analisti. Giù in borsa Juventus e Manchester United

Per Perez e Agnelli è una vittoria che arriva nel giorno in cui la levata di scudi contro il progetto continua. Le critiche di governi, tifosi, organismi sportivi e club pesano sui titoli delle società quotate che partecipano al progetto. Il risultato è che la Juventus cede in borsa il 4,4% a 0,87 euro mentre il Manchester United arretra a New York dello 0,4% a 16,87 dollari.

Superlega, i dubbi degli analisti sulla realizzabilità del progetto

Sono molti i dubbi degli analisti sulla possibilità che il progetto messo in piedi da questi “rivoluzionari ricchi” prenda piede. “Questo progetto semplicemente non funziona senza la Francia e la Germania”, i cui club non hanno aderito, ha spiegato a Bloomberg Francois Godard, un analista media di Enders Analysis. “Come si può vendere come una lega europea se si parla solo di Milano, Madrid e Londra?” si chiede Godard.

“Con l’opposizione di politici europei di rango e delle leghe calcistiche domestiche non è chiaro se la nuova lega prenderà vita” ha invece sottolineato Ubs in un report dedicato agli effetti su Bt Group che trasmette la Champions League in Gran Bretagna. Per John Tinker, analista di Gabelli, “non è chiaro se la Superlega andrà avanti” anche se sarebbe “positiva per i club coinvolti in quanto aumenterebbe i ricavi e ridurrebbe il rischio”, non essendo prevista l’esclusione per i membri fondatori.