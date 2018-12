Suso espulso contro Spal, salterà Supercoppa Italiana. Tifosi Milan gridano al complotto

MILANO – Una brutta notizia per il Milan: Suso salterà la Supercoppa Italiana, che si disputerà il 16 gennaio a Gedda, in Arabia Saudita. Lo spagnolo è infatti stato espulso all’88’, per doppia ammonizione, contro la Spal e non sarà a disposizione di Gattuso per la sfida alla Juventus.

I tifosi del Milan gridano al complotto dopo l’espulsione di Suso

Non c’è quasi mai una partita in cui l’arbitro faccia il bullo con un atto assurdo, di arroganza, di prepotenza. Sono semplicemente INDIFENDIBILI! Suso protesta e viene ammonito, PER FORZA! Questo avrebbe espulso anche San Francesco! BASTA! BASTA!!! — Andrea Bricchi (@AndreaBricchi77) 29 dicembre 2018

Se Maldini serve a qualcosa deve andare in conferenza stampa a dire che questa vergogna di cartellini come se piovesse deve finire. #Milanspal #Suso — Juliens (@Giuliens1) 29 dicembre 2018

Costa caro il rosso a Suso, lo spagnolo salterà la finale di Supercoppa con la Juve

E su Milan-Spal, alla fine è stato decisivo ancora una volta Donnarumma. Ma la buona notizia è il ritorno alla vittoria e la rete di Higuain dopo due mesi di digiuno #milanspal @MilanNewsit — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) 29 dicembre 2018

Ce l’hanno fatta, Suso salta la Supercoppa. Vedoamo se ci riescono anche con Romagnoli e Calabria #MilanSpal #JuveMerda — bb (@Bubustil) 29 dicembre 2018

+++ Doppia ammonizione ed espulsione: #Suso salterà la sfida di Supercoppa Italiana tra @juventusfc e @acmilan! — Vittorio Giordano (@Vittoriog82) 29 dicembre 2018

Riguardatevi la prima ammonizione a #Suso.

Un leggera protesta e #Abisso al volo giallo, pratica poi chiusa al primo intervento al limite.

Poi ovviamente è un caso che la prossima sia la finale con la #Juve e #Suso uno dei pochi buoni che abbiamo. Abisso il killer!#MilanSpal — Il Messia (@Messia_80) 29 dicembre 2018

Vittoria sofferta che lascia l’amaro in bocca per l’espulsione di #Suso . purtroppo questi arbitri minano la credibilità del calcio italiano.#MilanSpal — Fernando Gasperini (@ferngasp) 29 dicembre 2018

