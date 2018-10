MANILA (FILIPPINE) – Sven Goran Eriksson, tecnico nel 2000 della Lazio del secondo scudetto e poi ct dell’Inghilterra dal 2001 al 2006, è il nuovo commissario tecnico della nazionale delle Filippine. L’annuncio è stato dato a Manila dalla federcalcio locale. Così lo svedese torna ad occupare una panchina dopo essere stato esonerato nel giugno del 2017 dai cinesi dello Shenzhen.

A livello di nazionali Eriksson ha guidato anche la Costa d’Avorio, per soli tre mesi ma abbastanza da potergli permettere di guidare gli Elefanti nei Mondiali del 2010 in Sudafrica. Il nuovo ct delle Filippine esordirà nel nuovo incarico il prossimo 13 novembre in un match dell’AFF Championship, campionato del sud est asiatico.

Come assistente Eriksson avrà l’irlandese Scott Cooper, che ha già lavorato con lui nel Leicester e che, da agosto, era tecnico ‘ad interim’ della nazionale filippina dopo le dimissioni dell’ex difensore centrale dell’Inghilterra Terry Butcher.

