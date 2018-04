ROMA – “Andrò sicuramente in Russia, che Mondiale sarebbe senza di me?”. Zlatan Ibrahimovic, intervistato dal canale statunitense ABC, si è detto sicuro di andare al Mondiale.

A rispondergli, con toni decisamente meno scherzosi, ci ha pensato Karl-Johan Johnsson, estremo difensore del Guingamp (Ligue1) e secondo portiere della Svezia che ha conquistato la qualificazione ai Mondiali a spese dell’Italia. “Non ho idea se verrà convocato o meno, dipenderà dal tecnico, ma noi ci siamo qualificati senza di lui”.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Johnsson ha parlato alla rivista francese Main Opposée:

“Lui è un egoista, un individualista sia come persona che come giocatore. Noi invece siamo un gruppo. Non ho dubbi che se venisse convocato giocherebbe bene, ma noi dovremmo cambiare totalmente il nostro gioco, perché tutto sarebbe subordinato a lui e alle sue giocate. Alla fine, ci siamo meritati di andare in Russia senza di lui, con un sistema ben definito e collaudato e – ha aggiunto Johnsson – non sono così sicuro che il tecnico voglia nuovamente modificare tutto”.