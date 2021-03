Svezia, Ibrahimovic torna in Nazionale: “Qui per merito, non per il mio nome”. E sul capitano… (foto ANSA)

Zlatan Ibrahimovic ha parlato del suo ritorno in Nazionale svedese mettendo da parte le polemiche che lo avevano contrapposto all’allenatore in passato e spiegando di volersi mettere a disposizione della squadra per raggiungere obiettivi importanti.

Ibrahimovic torna in Nazionale, le sue parole

“Con il ct (Janne Andersson, ndr) ci siamo incontrati per la prima volta dal vivo, da soli in una stanza, e abbiamo parlato di tutto. È stato un incontro positivo in cui ci siamo confrontati e alla fine abbiamo scelto quello che era meglio per la Svezia. Sappiamo entrambi cos’è meglio per la Nazionale e oggi sono qui seduto davanti a voi. Se sono qui non è perché mi chiamo Zlatan Ibrahimovic, ma perché ho dimostrato di meritare di esserci, tutto quello che ho fatto prima non significa nulla”.

Sul suo attuale momento: “Mi sento in forma, voglio essere coinvolto e sento di poter contribuire ancora al bene della nazionale. Io qui sono solo un pezzo del puzzle, se me lo chiedi sono il migliore al mondo, ma questo non aiuta qui. Voglio solo mettere la mia esperienza a disposizione della squadra e ho promesso al ct che sarò decisivo, ma ora devo dimostrarlo in campo. Capitano? Nella mia testa è Andreas Granqvist, ma spetta poi al ct decidere”.

Qualificazioni Mondiali 2022, i prossimi impegni della Svezia

La Svezia sarà impegnata nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar del 2022. La prima partita che segnerà il ritorno con la maglia gialloblu di Ibrahimovic sarà giovedì 25 marzo contro la Georgia, poi seguirà quella in Kosovo domenica 28 marzo.