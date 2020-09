Svezia nel caos dopo la sconfitta contro la Francia, Kulusevski attacca il ct e Ibrahimovic lo difende.

La Svezia è nel caos dopo la sconfitta contro la Francia in Nations League, Kulusevski è rimasto in panchina quasi per tutta la partita e al termine della gara ha attaccato il suo ct Andersson. Le sue dichiarazioni sono riportate dalla Gazzetta dello Sport.

“Non ho avuto il tempo di incidere sulla partita – ha detto – sono rimasto scioccato. In allenamento è andato tutto bene, ma per sfortuna il calcio è anche questo. Sensazione strana, ma rispetto la scelta del c.t: spero di giocare titolare la prossima gara”.

Pronta la replica del ct Andersson.

“Non ci ho parlato – ha detto a Aftonbladet – ma se ha detto così probabilmente si sente così. Ne parleremo. Non mi è sembrato scioccato però. Ha fatto bene in allenamento come tanti altri, vedremo se martedì ci sarà tempo per giocare. Ha grandi qualità ed è un grande giocatore, alla fine crescerà in questo. Ma non possiamo parlare di quelli che hanno giocato e l’hanno fatto pure bene?”.

Poche ore dopo, Ibra ha aggiornato il suo profilo Twitter per difendere il calciatore della Juventus.