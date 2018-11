TORINO – Szczesny si offre per spiegare a Cristiano Ronaldo come si battono i calci di punizione, per ringraziarlo dei consigli decisivi, domenica scorsa a S.Siro, per neutralizzare il rigore battuto ha Higuain. E’ lo scherzoso messaggio che il portiere polacco manda a CR7 con un video dal ritiro della sua nazionale, pubblicato su Instagram.

“Grazie Cristiano per il tuo aiuto nel penalty contro il Milan – scrive Szczesny – Sarò felice di ripagare il favore con qualche consiglio sui calci di punizione”.

Nel campionato italiano finora Cristiano Ronaldo non è riuscito a piazzare i suoi colpi da fuoriclasse nei calci di punizione, mandando spesso il pallone sulla barriera. E forse da questo presupposto è partita la scherzosa ‘provocazione’ del portiere polacco.

Szczesny No Seu Instagram: Obrigado Cristiano pela sua ajuda no Penalti contra o Milan… prometo retribuir te ensinando faltas haha pic.twitter.com/bzQW7iu1Ht — Cristiano Ronaldo Brasil (@CR7Brasil) 15 novembre 2018