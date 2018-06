MOSCA – La “garra”, traducibile in italiano come grinta, uruguaiana ha il suo massimo esponente in Tabarez. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il tecnico dell’Uruguay sta lottando contro la sindrome di Guillain-Barré e nonostante sia ridotto su una sedia a rotelle ha deciso di non mollare e di continuare lo stesso ad allenare l’Uruguay per portarlo alla gloria nel corso dei Mondiali di Russia 2018. Tabarez è anche l’allenatore più vecchio del Mondiale con i suoi 71 anni. Un esempio da seguire per i suoi calciatori.

Tabarez su una sedia a rotelle: “Continuerò ad allenare fino a quando le mie forze me lo consentiranno”

Come scrive Alec Cordolcini per “il Giornale”, dal 2016 infatti la sua lotta quotidiana, ancora prima che contro gli avversari della Celeste, avviene contro la sindrome di Guillain-Barré, una rara patologia che colpisce il sistema nervoso periferico, con serie conseguenze sul sistema motorio.

Una neuropatia cronica che ha costretto il tecnico a seguire la squadra avvalendosi in un primo tempo di stampelle, quindi utilizzando una carrozzina elettrica. «A volte sto meglio, a volte peggio», ha dichiarato alla stampa locale.

«Di una cosa però sono assolutamente convinto: continuerò ad allenare fino a quando le mie forze me lo consentiranno».CLICCA QUI per il tabellone completo dei Mondiali.

Tutti i gironi dei Mondiali: