MOSCA – Egitto-Uruguay, questa volta Tabarez ha commosso davvero tutti. Il tecnico dell'Uruguay sta lottando contro la sindrome di Guillain-Barré e nonostante sia ridotto su una sedia a rotelle ha deciso di non mollare e di continuare lo stesso ad allenare l'Uruguay. Oggi, al momento del gol segnato dall'Uruguay al 90′ con Gimenez, si è totalmente dimenticato della sua malattia, ha lasciato le stampelle e si è alzato in piedi per esultare con il resto della squadra. La forza di quest'uomo ha commosso il popolo dei social network.

Video | Tabarez lascia le stampelle ed esulta al gol di Gimenez

El “Maestro” Washington Tábarez, el técnico de más edad en el mundial (71), así gritó el gol de Uruguay, como un hincha más #Rusia2018 pic.twitter.com/T5VUDCwks1 — La Pasión Fútbol (@la_pasionfutbol) 15 giugno 2018

