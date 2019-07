ROMA – Lunedì 1 luglio si è aperta ufficialmente la campagna trasferimenti estiva 2019, che si chiuderà lunedì 2 settembre. Ecco un riepilogo dei nuovi acquisti e delle cessioni ufficiali di tutte e venti le squadre che parteciperanno al prossimo campionato di Serie A.

Atalanta

ARRIVI: Muriel (a, Fiorentina), Sportiello (p, Frosinone), Valzania (c, Frosinone), Mattiello (d, Bologna), D’Alessandro (c, Udinese), Cornelius (a, Bordeaux), Haas (c, Palermo), Melegoni (c, Pescara), Vido (a, Perugia).

PARTENZE:

Allenatore: Gasperini (confermato).

Bologna

ARRIVI: Bani (d, Chievo).

PARTENZE: Mattiello (d, Atalanta), Lyanco (d, Torino), Edera (a, Torino).

Allenatore: Mihajlovic (confermato).

Brescia

ARRIVI:

PARTENZE: Romagnoli (d, Empoli), Martinelli (c, svincolato).

Allenatore: Corini (confermato).

Cagliari

ARRIVI: Oliva (c, Nacional), Inna (d, Olbia), Ceter (a, Olbia), Ragatzu (a, Olbia), Colombatto (c, Verona).

PARTENZE: Srna (d, ritiro), Padoin (d, svincolato), Pellegrini (d, Juventus).

Allenatore: Maran (confermato).

Fiorentina

ARRIVI: Dragowski (p, Empoli), Venuti (d, Lecce).

PARTENZE: Edimilson Fernandes (c, Mainz), Muriel (a, Atalanta), Lafont, (p, Nantes), Pjaca (a, Juventus), Gerson (c, Roma).

Allenatore: Montella (confermato).

Genoa

ARRIVI: Jaroszynski (d, Chievo), Pinamonti (a, Frosinone), Romulo (d, Lazio), Zapata (d, Milan), Gumus (a, Galatasaray).

PARTENZE: Bessa (c, Genoa).

Allenatore: Andreazzoli (nuovo).

Inter

ARRIVI: Brazao (p, Parma), Godin (d, Atletico Madrid), Bastoni (d, Parma), Karamoh (a, Bordeaux), Dimarco (d, Parma), Lazaro (c, Hertha Berlino), Sensi (c, Sassuolo).

PARTENZE: Vrsaljko (d, Atletico Madrid), Cedric Soares (d, Southampton), Keita (a, Monaco).

Allenatore: Conte (nuovo).

Juventus

ARRIVI: Ramsey (c, Arsenal), Pellegrini (d, Cagliari), Higuain (a, Chelsea), Pjaca (a, Fiorentina), Rabiot (c, PSG).

PARTENZE: Barzagli (d, ritiro), Spinazzola (d, Roma), Caceres (d, svincolato).

Allenatore: Sarri (nuovo).

Lazio

ARRIVI: Adekanye (a, Liverpool), Murgia (c, Spal), Casasola (d, Salernitana), Anderson (d, Salernitana), Minala (c, Salernitana), Palombi (a, Lecce), Kishna (a, Adovenag).

PARTENZE: Basta (d, svincolato), Romulo (d, Genoa).

Allenatore: Inzaghi (confermato).

Lecce

ARRIVI: Vera Ramirez (d, Leones), Shakhov (c, Paok Salonicco), Benzar (d, Steaua Bucarest).

PARTENZE: Palombi (a, Lazio), Venuti (d, Fiorentina), Scavone (c, Parma).

Allenatore: Liverani (confermato).

Milan

ARRIVI:

PARTENZE: Abate (d, svincolato), Bakayoko (c, Chelsea), Bertolacci (c, svincolato), Mauri (c, svincolato), Montolivo (c, svincolato), Zapata (d, svincolato), Simic (d, Hajduk Split).

Allenatore: Giampaolo (nuovo).

Napoli

ARRIVI: Di Lorenzo (d, Empoli), Manolas (d, Roma), Sepe (p, Parma), Grassi (c, Parma), Inglese (a, Parma).

PARTENZE: Diawara (c, Roma).

Allenatore: Ancelotti (confermato).

Parma

ARRIVI: Martella (d, Pescara), Pavone (a, Pescara), Scavone (c, Lecce).

PARTENZE: Brazao (p, Inter), Bastoni (d, Inter), Dimarco (d, Inter), Sepe (p, Napoli), Grassi (c, Napoli), Inglese (a, Napoli), Sierralta (d, Udinese).

Allenatore: D’Aversa (confermato).

Roma

ARRIVI: Spinazzola (d, Juventus), Diawara (c, Napoli), Defrel (a, Sampdoria), Gonalons (c, Siviglia), Gerson (c, Fiorentina).

PARTENZE: De Rossi (c, svincolato), Manolas (d, Napoli).

Allenatore: Fonseca (nuovo).

Sampdoria

ARRIVI: Chabot (d, Groningen), Thorsby (c, Heerenveen), Depaoli (d, Chievo), Maroni (a, Boca Juniors), Mulé (d, Trapani), Regini (d, Spal), Simic (d, Spal).

PARTENZE: Belec (p, Apoel), Krapikas (p, Spezia), Defrel (a, Roma).

Allenatore: Di Francesco (nuovo).

Sassuolo

ARRIVI: Sala (d, Arezzo), Boateng (a, Sassuolo), Binato (c, Venezia), Letschert (d, Utrchet), Ricci (a, Benevento).

PARTENZE: Odgaard (a, Hereenveen), Lemos (d, Las Palmas), Sensi (c, Inter).

Allenatore: De Zerbi (confermato).

Spal

ARRIVI: Igor (d, Red Bull Salisburgo), Vaisanen (d, Crotone), Viviani (c, Frosinone), Salamon (d, Frosinone), Finotto (a, Cittadella).

PARTENZE: Bonifazi (d, Torino), Murgia (c, Lazio), Viviano (p, Sporting), Fulignati (p, Ascoli), Regini (d, Sampdoria), Simic (d, Sampdoria).

Allenatore: Semplici (confermato).

Torino

ARRIVI: Bonifazi (d, Spal), Lyanco (d, Bologna), Edera (a, Bologna), Gustafson (c, Verona).

PARTENZE: Moretti (d, ritiro), Ichazo (p, svincolato).

Allenatore: Mazzarri (confermato).

Udinese

ARRIVI: Jajalo (c, Palermo), Sierralta (d, Parma), Scuffet (p, Kasimpasa).

PARTENZE: D’Alessandro (c, Atalanta), Okaka (a, Watford), Zeegelaar (d, Watford), Nicolas (p, Verona), Matos (a, Verona), Behrami (c, Sion).

Allenatore: Tudor (confermato).

Verona

ARRIVI: Rrahmani (d, Dinamo Zagabria), Nicolas (p, Verona), Bessa (c, Genoa), Boldor (d, Foggia), Calvano (c, Padova), Cisse (a, Carpi).

PARTENZE: Matos (a, Udinese), Colombatto (c, Cagliari), Gustafson (c, Torino)

Allenatore: Juric (nuovo).