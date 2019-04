AMSTERDAM – L’Ajax ha vinto facilmente contro l’Emmen per 5-2 ma Nicolás Alejandro Tagliafico l’ha combinata grossa… Il terzino argentino dell’Ajax non ha visto il posizionamento del suo portiere Andre Onana e gli ha passato la palla alla cieca. Il portiere dell’Ajax era fuori posizione e Nicolás Alejandro Tagliafico lo ha beffato con una conclusione che si è insaccata in rete. Si tratta dell’autogol dell’anno.

Tagliafico gioca nell’Ajax, prossimo rivale della Juventus in Champions League.

Come è noto, l’Ajax è il prossimo avversario della Juventus nei quarti di finale di Champions League. I bianconeri vogliono tornare a vincere la Champions League dopo tantissimi anni e per farlo hanno investito molti soldi nel calciomercato estivo per portare a Torino Cristiano Ronaldo.

Il fuoriclasse portoghese è specialista in questa competizione. Ha vinto cinque Champions League, quattro con il Real Madrid e una con il Manchester United, ed è tra i massimi marcatori di questa competizione. La Juventus sta facendo di tutto per recuperarlo in tempo utile per la partita di andata contro l’Ajax. Cristiano Ronaldo si sta impegnando a fondo per bruciare le tappe del suo recupero. Si sta dedicando ad allenamenti specifici in piscina, in palestra e sul campo di allenamento.