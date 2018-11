MILANO – Gonzalo Higuain è stato vittima di Striscia la Notizia. L’attaccante argentino ha ricevuto il tapiro d’oro da Valerio Staffetti dopo il rigore sbagliato e l’espulsione nel corso della sfida tra il Milan e la sua ex squadra la Juventus. Il servizio andrà in onda stasera su Canale 5 all’interno della puntata odierna di Striscia la Notizia.

Gonzalo Higuain ha spiegato così la sua serata da dimenticare: «È successo così, sono una persona con questo carattere» «Cosa è successo nello spogliatoio dopo la partita? Gattuso non mi ha detto niente ma sono molto felice che ho ricevuto affetto dai tifosi del Milan, società e compagni. Questo ti rende orgoglioso».

A quel punto, Valerio Staffelli ha stuzzicato Gonzalo Higuain sulle dichiarazioni di Matteo Salvini che ha definito l’attaccante argentino “indegno” nell’immediato post partita di Milan-Juventus: «Ma lei è a posto con il permesso di soggiorno?».

Higuain ha risposto con il sorriso e poi ha cambiato subito argomento: «Sono in regola! A Torino è stato divertente ricevere il tapiro d’oro, mi ha portato fortuna perché dopo averlo ricevuto ho iniziato a fare gol dopo un periodo un po’ complicato».

