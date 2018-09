ROMA – Scambio di battute al limite dell’incredibile tra Marco Tardelli, negli studi Rai come opinionista dopo Italia-Polonia 1-1, e Jorginho, autore del gol del pareggio azzurro.

Tardelli ha chiesto a Jorginho: “Come mai stasera non hai giocato bene come con la maglia del Napoli e del Manchester?”. Jorginho ha risposto in maniera secca: “Prima di tutto io non ho mai giocato con il Manchester”.

Risposta imbarazzante di Tardelli: “Scusa Serginho”. Ancora Jorginho: “Non mi chiamo Serginho e comunque non è facile giocare bene quando sei marcato a uomo da Zielinski che corre molto. Non ho giocato la migliore partita della mia carriera ma ho parlato con i miei compagni di squadra, mi sono messo a disposizione del mister e ho cercato di dare il mio meglio”.

Tardelli: “Si ok ma forse il problema è che i tuoi compagni di squadra non si smarcavano…”. Jorginho: “E cosa c’entro io?! Ma chi è che mi sta facendo queste domande?”. Dallo studio: “E’ Tardelli”. Jorginho: “Ok…ciao”.

La reazione social alla lite tra Tardelli e Jorginho.

