MILANO – Che fine ha fatto Taribo West? Lo abbiamo scoperto grazie all’intervista all’ex calciatore nigeriano realizzata da Francesco Fontana per la Gazzetta dello Sport. Dopo aver smesso di giocare a calcio, ha fondato una setta pentecostale a Milano dal nome «Shelter in the Storm». Setta che ha l’obiettivo di aiutare i meno fortunati in nome della fede.

Taribo West: “Ronaldo, Okocha e Weah i più forti di sempre”

«Ronaldo il Fenomeno. Faceva delle giocate fuori dal normale, mai visto nulla di simile in vita mia. Poi Jay-Jay Okocha e Weah a pari merito».«Dopo di loro? Dura rispondere…». Pausa per pensarci, poi: «Ora ce l’ ho: il grande Taribo!». Il rapporto tra West e Marcello Lippi non è stato dei più facili: «Dissi a Lippi che Dio mi aveva detto che dovevo giocare titolare. Lui mi rispose che a lui non aveva detto nulla.

La carriera parla per lui, ha vinto un Mondiale e vari trofei con la Juve. È uno dei migliori, ma sul resto potremmo discutere. Non era una cattiva persona, ma tra noi non c’ era feeling…».

Dopo aver parlato dei più forti calciatori di sempre, West ha raccontato cosa ha fatto dopo aver smesso di giocare a calcio: «La religione è la mia seconda vita. Sono un uomo felice che si divide tra beneficenza, predicazione e campo. In Nigeria lavoro con la Federazione e aiuto i bambini in difficoltà grazie alla mia Fondazione e alla Taribo Boys (sua squadra di calcio, ndr )».«La mia missione è aiutare chi si è smarrito e dare il mio contributo per risolvere i problemi più gravi: perdita dei cari, difficoltà economiche, mancanza di lavoro. Mi rivolgo soprattutto a chi prende una brutta strada».

