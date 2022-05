Tennis, al via a Roma gli Internazionali d’Italia (8-15 maggio)

Al via al Foro Italico di Roma il torneo “Internazionali d’Italia “ (8-15 maggio). È l’edizione n.79. Gli Internazionali di tennis tricolori sono prestigiosi.

Sono classificati come ATP Tour Master 1000. Nadal e Djokovic le stelle dal richiamo irresistibile. Ma anche il giovane fenomeno Alcaraz. Sette gli italiani in campo. Mancheranno Berrettini e Musetti, infortunati.

Pertanto gli azzurri saranno guidati dall’alto atesino Jannik Sinner, 20 anni, talento precoce, uno dei migliori tennisti al mondo della sua generazione, 12 esimo nel ranking attuale. Roma si è scaldata ai suoi allenamenti, applausi e selfie al Centrale. Le qualificazioni hanno messo in vendita 10 azzurri: 5 uomini, 5 donne.

TENNIS A ROMA, TABELLONE DA BRIVIDI

Le teste di serie non entreranno in scena prima del 10 maggio. Sinner al secondo turno potrebbe incontrare Fognini. Sfortunato Lorenzo Sonego, semifinalista un anno fa, che sfiderà Shapolavov già nel primo turno. Nella parte alta del tabellone ci sono Djokovic e Nadal, in quella bassa Zverev, Tsipras, Alcaraz. In gara anche le wild card Arnaldi, Cobolli, Nardi e Passaro. Quarti di finale il 12 maggio, semifinali il 14. E nel femminile? Tre azzurre potrebbero andare lontano: Giorgi, Paolini, Bronzetti.

BIGLIETTI A RUBA PER IL TENNIS

C’è fame di tennis in Italia. Gli exploit di Berrettini e Sinner – e la presenza naturalmente di Djokovic e Nadal – hanno contribuito ad accendere la passione come ai tempi di Panatta. Il giocatore più atteso? È il murciano Carlos Alcaraz che giorni fa ha battuto pro Sua Maestà Nadal. Carlos attualmente il n.9 della classifica ATP. Ha un gioco agressivo. pOSSIEDE forza fisica, resistenza, colpi potenti e carichi da fondo campo giocati in anticipo. Ha un solido rovescio ma è il dritto il suo colpo migliore. Ed un servizio da 220 km/h.

DIRETTA TV INTEGRALE

Su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (205). Da lunedì 9 a venerdì 13 sarà trasmesso in chiaro da Mediaset sul digitale terrestre, canale 20. In streaming su Sky Go, Now.